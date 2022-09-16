У центрі окупованого РФ Херсона прогримів потужний вибух — відео

У центрі тимчасово окупованого РФ Херсона пролунав﻿ потужний вибух. На оприлюднених кадрах видно, як позаду захопленої ЗС РФ будівлі Херсонської облдержадміністрації здіймаються густі клуби диму.

"У Херсоні окупанти не дотримуються правил куріння у громадських місцях. Закони України треба поважати, ублюдки!" , — прокоментував пригоду речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Російські ЗМІ стверджують, що по місту було завдано удару п'ятьма ракетами РСЗВ HIMARS. За деякими даними, його метою була будівля Апеляційного суду міста, де буцімто розміщується окупаційна адміністрація регіону.

За даними "РИА Новости", удару було завдано, коли в будівлі приходила нарада "глав адміністрацій та округів". За попередніми даними, внаслідок вибуху є поранені та загиблі.