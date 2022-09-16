В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів

З четверга, 15 вересня, в Умані обмежили доступ до паломництва брацлавських хасидів. Про це повідомляє представниця міжнародного благодійного фонду імені Раббі Нахмана Ірина Рибницька, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Крім того, у період з 19 по 30 вересня у місті буде заборонено продаж алкогольних напоїв, піротехніки, ножів та іграшок, що імітують зброю.

При цьому паломники зможуть пересуватися містом після початку комендантської години лише за супроводу поліції.

За її словами, хасидів попередили про небезпеку, після чого відбувається реєстрація, де вони підписують документ про те, що поінформовано про ситуацію в Україні.

"Слід зазначити, що приїдуть найбільш релігійні прочани, тож святкування не буде таким, як минулих років, оскільки для них Рош ха-Шана - це молитва" , - пояснила Рибницька.

Нагадаємо, в Умань Черкаської області приїхали понад тисячу паломників на святкування Рош ха-Шана.