У центрі Луганська стався вибух у "генпрокуратурі ЛНР"
У центрі окупованого Луганську пролунав вибух у так званій "генпрокуратурі ЛНР". Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного "прокурора". Про це, з посиланням на місцеві ЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Судячи з візуальних ушкоджень, вибух стався в районі кабінету "генпрокурора" Сергія Горенка", - пише видання "Новини Донбасу".
Наразі район навколо будівлі оточений. Тим часом у соцмережах поширюються ролики з місця подій.
Місцеві ЗМІ припускають, ймовірно "генпрокурору" відірвало руку. Ряд російських ЗМІ повідомили про загибель Горенка. Проте точних даних щодо цього немає.