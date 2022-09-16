У центрі Луганська стався вибух у "генпрокуратурі ЛНР"

У центрі окупованого Луганську пролунав вибух у так званій "генпрокуратурі ЛНР". Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного "прокурора". Про це, з посиланням на місцеві ЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Судячи з візуальних ушкоджень, вибух стався в районі кабінету "генпрокурора" Сергія Горенка" , - пише видання "Новини Донбасу".

Наразі район навколо будівлі оточений. Тим часом у соцмережах поширюються ролики з місця подій.

Місцеві ЗМІ припускають, ймовірно "генпрокурору" відірвало руку. Ряд російських ЗМІ повідомили про загибель Горенка. Проте точних даних щодо цього немає.