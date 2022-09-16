Омбудсмен: Кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію

За словами Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію, повідомляє Українська правда.

"Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих.

На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію" , - заявив Котенко.

За його словами, одну з локацій вони знайшли по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни.

На цей момент, у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.