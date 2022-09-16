У ЗСУ підтвердили застосування росіянами іранських дронів проти України

Російські війська використовують у війні проти України іранські дрони-камікадзе. Підрозділи ЗСУ вже збили один з них. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Що стосується Ірану, так, є дані, що дійсно російська армія отримує і вже використовує. Ми бачили вже збитий один БПЛА - це "Shahed 136". Це баражуючий боєприпас, фактично дрон-камікадзе. Зрозуміло, що ціль надзвичайно складна і для збиття саме таких цілей потрібні ще додаткові системи. Крім того, потрібна знову ж таки пильність наших воїнів" , - наголосив Ігнат.

На його думку, РФ буде використовувати й інші модифікації іранських дронів у війні з Україною.

"Це нові виклики, і буде адекватне реагування і нові прийоми протидії їм" , - запевнив Ігнат.

Раніше США повідомили, що Росія намагається придбати в Ірану бойові безпілотники для війни проти України. Однак обидві країни відкинули звинувачення. Також повідомлялось про те, що російські чиновники щонайменше двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони.