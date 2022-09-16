У Бердянську вбито заступника гауляйтера та його дружину, яка готувала "референдум"

Так званого "заступника голови" окупаційної адміністрації Бердянська Олега Бойка вбили 16 вересня разом із дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення "референдуму" у місті, повідомляє Українська правда.

"Біля свого гаража було вбито заступника голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму" , - повідомили в окупаційній адміністрації.

Колаборант Володимир Рогов стверджує, що інцидент стався у мікрорайоні Колонія. Деталі вбивства поки що не відомі.