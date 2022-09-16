Повітряні сили збили три Іскандери та безпілотник росіян у Дніпропетровській області

Протиповітряна оборона України у п’ятницю, 16 вересня, знищили три крилаті ракети Іскандер-К та безпілотник окупантів у Дніпропетровській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у Telegram.

ЗСУ ліквідували російські ракети Іскандер-К приблизно о 14:00, йдеться у повідомленні. Також українські сили збили один БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Повітряне командування в Facebook уточнило, що ракети були націлені на три райони Дніпропетровської області.

Раніше приблизно о 14:00 повідомлялося, що окупанти завдали нового ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого російські окупанти випустили по Україні понад 3800 ракет.