ОВА: в Умані спрацювала ППО, від уламків пошкоджено кілька будівель

ОВА: в Умані спрацювала ППО, від уламків пошкоджено кілька будівель
Фото: ПК Схід

В Уманщині Черкаської області спрацювала протиповітряна оборона, від уламків ракети пошкоджено кілька нежитлових будівель, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювало ППО.
Є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель та аварійне відключення об'єктів електропостачання”.

Поки що невідомо, щоб люди постраждали.

16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.

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