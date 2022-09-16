ОВА: в Умані спрацювала ППО, від уламків пошкоджено кілька будівель
В Уманщині Черкаської області спрацювала протиповітряна оборона, від уламків ракети пошкоджено кілька нежитлових будівель, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювало ППО.
Є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель та аварійне відключення об'єктів електропостачання”.
Поки що невідомо, щоб люди постраждали.
16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.