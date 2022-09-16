Зеленський знову збирав Ставку верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 вересня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, командувач Сил спецоперацій Віктор Хоренко, глава МВС Денис Монастирський, в.о. голови СБУ Василь Малюк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

По відеозв'язку в засіданні також брали участь командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування Захід Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук та секретар РНБО Олексій Данілов.

"Учасники засідання розглянули подальші кроки щодо деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення" , - сказано в повідомленні.

В Офісі президента додали, що Ставка також обговорила забезпечення Сил оборони України та актуалізувала список озброєння, необхідного для подальшого звільнення українських територій.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України.

12 вересня в ОК Південь заявили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених південних територій - понад 500 кв. км. Сили оборони України встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

14 вересня в Міноборони повідомили, що з 6 вересня (за тиждень) захисники України звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тисяч кв. км території в Харківській області.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу 16 вересня сказав, що в Харківській області звільнено 421 населений пункт.