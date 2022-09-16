Місію з навчання ЗСУ в Європі підтримали Франція, Польща та Німеччина

Франція, Польща та Німеччина погодилися підтримати та допомогти у створенні спеціальної місії для навчання українських військових в Європі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить спільна заява міністрів закордонних справ, опубліковану на сайті МЗС Німеччини.

Дипломати погодилися, що ЄС повинен дотримуватися єдиної позиції у війні, яку розв'язала Росія проти України.

"Ключовою була і залишається тверда та єдина реакція Європейського Союзу та його держав-членів, які засуджують війну, пропонують притулок біженцям, вживають обмежувальних заходів проти Росії та надають підтримку Україні" , - йдеться у повідомленні.

Міністри Франції, Польщі та Німеччини вважають, що військову допомогу для України потрібно продовжити у довгостроковій перспективі. Йдеться не лише про надання озброєння, але й про створення місія для навчання військових в Європі.

"Створення спеціальної європейської місії з навчання та допомоги в ЄС для українських сил, яка також забезпечить технічне обслуговування та ремонт військової техніки" , - заявили очільники МЗС.

Нагадаємо, що створити місія для навчання ЗСУ в Європі запропонував глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Таку ініціативу підтримали міністри оборони країн ЄС, але поки невідомо, де може базуватися місія та коли розпочнеться програма.