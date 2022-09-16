СNN: місія ООН вирушить в Ізюм до місця масового поховання

Група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить у звільнений Ізюм Харківської області до місця масового поховання, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в ООН.

Джерело повідомило, що місія вирушить до Ізюма та його околиці якнайшвидше.

Після цього, за даними ресурсу, до регіону може вирушити група з розслідування воєнних злочинів.

Нині їх конкретне призначення залишається незрозумілим.

Напередодні повідомлялося, що у лісосмузі на території Ізюму знайшли масові поховання. Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов сказав, що під Ізюмом виявили близько 440 могил.

Президент Володимир Зеленський заявив, що процесуальні дії вже розпочалися, а до міста приїдуть українські та міжнародні журналісти.

"Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… Росія всюди лишає смерть" , — сказав президент.

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник раніше казав, що за час російської окупації в Ізюмі Харківської області загинуло щонайменше 1000 мирних жителів, там зруйновано понад 80% інфраструктури.