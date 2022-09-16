Путін цинічно заявив, що Росія хоче завершити війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ нібито хоче завершити війну проти України. Однак він незадоволений тим, що Київ не веде переговори, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив про час зустрічі з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді з посиланням на Коммерсантъ.

Так, Путін заявив, що Київ нібито "відмовився від переговорного процесу, оскільки хоче досягти своїх цілей військовим шляхом".

Нагадаємо, за словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, російське керівництво останнім часом просило розпочати мирні переговори, щоби зупинити контрнаступ Збройних Сил України.