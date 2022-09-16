Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду: 2 вбитих у селі Велика Костромка

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли окупантами Зеленодольської громади, у результаті чого загинуло 2 жителів села Велика Костромка, повідомляє Українська правда.

Про це Резніченко написав у Telegram.

"Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються".

Він повідомив, що у результаті обстрілів загинуло 2 жителів села - чоловіки - 48 та 52 років. Ще один чоловік шпиталізований у стані середньої тяжкості.

16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.