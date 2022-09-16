Шуляк: з початку дії воєнного стану парламент ухвалив понад 230 законопроектів

У перші місяці війни парламент був консолідований, і всі рішення, які виносились до сесійної зали, ухвалювалися абсолютною більшістю голосів. Втім зараз до Верховної ради повертається політика, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі Українського радіо.

"Багато рішень набирали 300+ голосів, це конституційна більшість. Перед тим, як законопроєкти виносились до зали, вони дуже ретельно обговорювалися всіма представниками фракцій та депутатських груп. І далі вже відбувались голосування без обговорень" , - заявила Шуляк.

За її словами, загалом з 24 лютого завдяки такому режиму роботи парламенту вдалося ухвалити 230 різних законопроєктів та постанов, більшість з яких стосуються питань оборони й соціального захисту.

"Це був парламент, який згуртувався і виступив єдиною оборонною коаліцією чи платформою, де можна було домовлятися попри те, в якій ти політичній силі. Не було жодного популізму і політики. Був конструктив, який дозволив вчасно ухвалити дуже багато законодавчих ініціатив" , - сказала політик.

Водночас вона констатує, що зараз до Ради знову повернулася політична складова.