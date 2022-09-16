Шмигаль: українці старше 18 років зможуть придбати військові облігації через "Дію"

Кабінет міністрів затвердив в постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років придбати військові облігації через "Дію", повідомляє Економічна правда.

Таке рішення ухвалили на засіданні 16 вересня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень" , - сказав Шмигаль.

За його словами, кожен українець старше 18 років зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність України.

Нагадаємо:

Купувати облігації внутрішньої державної позики незабаром можна буде через застосунок "Дія", анонсували раніше в Офісі президента.