ЗСУ форсували річку Оскіл та повністю звільнили Куп'янськ

Командир підрозділу Кракен Сергій Величко (Чилі) у п’ятницю, 16 вересня, повідомив, що захисники України форсували річку Оскіл та повністю звільнили Куп’янськ Харківської області, повідомляє Новое время.

"Внаслідок злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста" , — написав командир у Telegram-каналі.

У спецпідрозділі додали, що українські захисники успішно продовжують контрнаступ на лівому березі Осколу.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на сході та півдні України.

14 вересня в Міноборони повідомили, що з 6 вересня (за тиждень) захисники України звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тисяч кв. км території в Харківській області.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу 16 вересня сказав, що в Харківській області звільнено вже 421 населений пункт.