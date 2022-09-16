WP: перед контрнаступом ЗСУ окупанти в Ізюмі масово писали рапорти

Російські окупанти в Ізюмі незадовго до контрнаступу захисників України були сильно деморалізовані та просили командирів звільнити їх зі служби, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Washington Post. Українські військовослужбовці знайшли в двоповерховому будинку залишені росіянами десять написаних від руки листів, датованих 30 серпня, і передали їх журналістам.

Один окупант, який назвався командиром зенітно-ракетного взводу з Московської області, писав, що відмовляється виконувати обов'язки «у зв'язку з моральною втомою та відсутністю відпускних днів». Інший просив відпустити його, скаржачись на «погіршення здоров'я та відсутність необхідної медичної допомоги». Третій посилався на «фізичну і моральну втому». Також російські військові обурювалися тим, що не можуть взяти відпустку "за сімейними обставинами" для весілля або через народження дитини.﻿

Інфографіка: Wojciech Grzedzinski / The Washington Post

За даними WP, листи знайшли разом з іншими речами, кинутими окупантами під час втечі — від форми до листів підтримки російських школярів, що повторюють кремлівські наративи. У тому ж будинку росіяни залишили рапорт від 23 серпня із позначками «цілком таємно» і «вкрай терміново», в якому розповідали про загибель чотирьох військових армії країни-агресора і поранення ще одного внаслідок артилерійського обстрілу ЗСУ в селі Кам'янка.

WP пише, що після початку контрнаступу захисників України росіяни мали час, «щоб знищити на своєму шляху все, що могли». Окупанти підпалили будівлю міськради, де засідала маріонеткова «адміністрація», підпалили частину військової техніки і підірвали стратегічно важливий міст, залишивши частину своїх військ по інший бік, яким після цього довелося тікати пішки.

Місцеві жителі розповіли, що незадовго до звільнення міста захисниками України окупанти запровадили цілодобову комендантську годину, заходили в будинки та крали цивільний одяг. За словами мешканців Ізюма, деякі росіяни потім тікали пішки або велосипедами.

10 вересня командир батальйону Свобода Петро Кузик повідомив, що російські окупанти під натиском української армії відступили з Ізюма Харківської області. Цього ж дня захисники України почали публікувати перші відео зі звільненого Ізюма.

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник раніше казав, що за час російської окупації в Ізюмі Харківської області загинули щонайменше 1000 мирних жителів, там зруйновано понад 80% інфраструктури.

15 вересня уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що на території лісосмуги в Ізюмі знайшли масові поховання, на більшості могил — саморобні хрести та номери. Уповноважений припустив, що більшість похованих загинули під час російського артилерійського обстрілу.