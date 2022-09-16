ОВА: у Чернівецькій області скоротили тривалість комендантської години

У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить наказ Чернівецької ОВА.

З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.

Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Нагадаємо, раніше комендантська година в області тривала з 23:00 до 05:00.

Окрім того, у Чернівцях та області заборонили використання феєрверків.