ОВА: у Чернівецькій області скоротили тривалість комендантської години
У Чернівецькій області змінили тривалість комендантської години. З 17 вересня вона діятиме з 00:00 до 5:00, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить наказ Чернівецької ОВА.
З суботи в області комендантська година та режим світломаскування триватиме з 12 ночі до 5 ранку.
У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.
Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.
Нагадаємо, раніше комендантська година в області тривала з 23:00 до 05:00.
Окрім того, у Чернівцях та області заборонили використання феєрверків.