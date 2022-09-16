Мер: суд забрав у компанії Коломойського право експлуатувати аеропорт Дніпра

Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії "Галтера" Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram мер Дніпра Борис Філатов.

"Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ" , - заявив Філатов.

За його словами, Кабмін, РНБО і Державіаслужба тривалий час не надто переймалися цим питанням.

"Більше десяти років нікого не цікавив факт, що, використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір. Що дніпрян просто відверто грабують позамежними цінами на авіаквитки.

Що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах", - написав Філатов.

Він констатував, що через російські ракетні обстріли "аеропорт зараз зруйнований".

"Так, війна буде ще довго. Але настане час, коли дніпряни літатимуть вільно до Європи. Лоукостами" , - резюмував мер Дніпра.

Співрозмовник Forbes у НАБУ підтвердив таке рішення суду.

"Очевидно, що у компанії Коломойського буде можливість оскаржити це рішення" , - пише видання.

У 2009 році Фонд держмайна продав 94,572% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера". У результаті авіакомпанією через "Галтеру" володіє група "Приват" Коломойського, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Літаки "Дніпроавіа" пізніше було передано авіакомпанії Windrose ("Роза Вітрів", Київ), яка здійснювала більшу частину польотів в аеропорту.

Раніше у 2020 році Північний апеляційний господарський суд відмовив ФДМУ у задоволенні його позову до ТОВ.

"Галтера" про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року" , - нагадує видання.

Нагадуємо:

У березні 2022 року повідомлялось, що російські окупанти атакували аеропорт "Дніпро" та знищили злітно-посадкову смугу, летовище зазнало масштабних руйнувань.

Наприкінці 2021 року почалися роботи з будівництва злітно-посадкової смуги, перону та руліжних доріжок в аеропорту Дніпра. Після завершення робіт летовище могло би приймати більші літаки, зокрема Boeing 777 і Airbus A330.

Міжнародний аеропорт є одним з найбільших в Україні, за першу половину 2021 року пасажирообіг становив 111,8 тис. пасажирів.