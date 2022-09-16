Пентагон: Україна закріплює успіхи у Харківській області та просувається у районі Херсона

За оцінкою Пентагону, ЗСУ «закріплюють свої завоювання» за рахунок звільнення території у Харківській області, а також просуваються вперед у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на прес-секретаря Пентагону Пета Райдера.

"На півночі, за нашими оцінками, українці закріплюють свої завоювання після повернення значної території, а росіяни намагаються зміцнити свої оборонні рубежі після того, як їх відкинули" , - сказав він.

Райдер також заявив, що українські сили здійснюють «навмисний, розважливий рух уперед» своїм контрнаступом у районі Херсона.

"Як завжди, ми, як і раніше, зосереджені на наданні їм підтримки, яка їм потрібна в їх боротьбі" , - додав спікер.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу 16 вересня сказав, що у Харківській області звільнено вже 421 населений пункт.

Раніше речник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що Сили оборони України встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.

12 вересня в ОК Південь повідомили, що ЗСУ з початку активних дій звільнили 13 населених пунктів, площа звільнених південних територій - понад 500 кв. км.