Ракетні атаки РФ на Кривий Ріг: рівень води в Інгульці знизився

Після масованих ракетних атак Росії на Кривий Ріг рівень води у річці Інгулець повернувся до норми, підтоплення житлових будинків ліквідували, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул під час вечірнього брифінгу у п'ятницю, 16 вересня.

Вілкул підкреслив, що за три дні російські окупанти випустили Кривим Рогом 13 крилатих ракет, серед яких дорогі Кинджали, а також Іскандери та «Ікси». На гідротехнічних спорудах, пошкоджених ворожими обстрілами, точаться роботи, там серйозні пошкодження, також цілодобово працює штаб із ліквідації наслідків аварії.

"Кожне нове влучення, кожна нова ракета створюють нові руйнування і дуже ускладнюють роботу. Задіяно весь ресурс, який може бути задіяний... Підтоплення житлових будинків ліквідовано. Продовжується відкачування води з прибудинкових територій" , - розповів він.

Вілкул повідомив, що з п'ятниці почали працювати комісії Центрально-Міського та Інгулецького районів, які фіксують руйнування та збитки після підтоплення будинків, а у понеділок розпочне роботу Мобільний офіс. Соціальні служби та адміністратори Центру адмінпослуг Віза на місцях допомагатимуть постраждалим оформляти заявки на матеріальну допомогу.

Він також пояснив, що Інгулець почервонів через гематит — складову залізняку. Через кілька днів, після промивання води, її колір повернеться до норми. За словами Вілкула, питну воду для міста беруть в іншому місці, де є вода звичайного кольору.

Увечері 14 вересня Росія завдала серії ракетних ударів по Кривому Розі. Окупанти вдарили сімома ракетами з літаків стратегічної авіації та потрапили у гідротехнічну споруду.

15 вересня російські окупанти знову тричі били ракетами Кривим Рогом і потрапили в промисловий об'єкт, а також гідротехнічними спорудами. 16 вересня росіяни завдали нового ракетного удару по місту.