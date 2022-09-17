Дощі не відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні

Дощі не відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: Курс України

В Україні сьогодні, 17 вересня, буде волога погода. При цьому у деяких областях очікується невелике потепління, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні опадів не передбачається лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях. На решті території прогнозуються дощі з грозами.

    Вітер південно-західний з поривами до 12 м/с. У східних та південних областях очікується потепління.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +8 +11 градусів, вдень +14 +18;
    • на заході вночі +8 +12, а вдень +14 +18 градусів;
    • у східних областях вночі +13 +15 градусів, вдень +22 +24;
    • на півдні країни вночі +15 +18, а вдень +23 +26 градусів;
    • у центральних областях вночі +11 +15 градусів, вдень +16 +24.
    Дощі не відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні

    Погода в Києві

    У столиці та Київській області сьогодні теж очікують грозові дощі. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

    Температура вночі буде +10 +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +16 +18 градусів.

    Дощі не відступлять: якою буде погода в Україні сьогодні

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