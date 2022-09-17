Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 12 по 16 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 17,50 млн доларів і продав 528,16 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 510,66 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 474,97 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 114,21 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 17 862,84 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 14 748,63 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.