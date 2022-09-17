Британська розвідка: РФ може не встояти перед наступом ЗСУ на Луганщині

Наразі незрозуміло, чи має Росія достатні сили на передовій, аби протидіяти можливому українському наступу, спрямованому на деокупацію Луганської області, повідомляє Європейська правда.

Таку оцінку наводить розвідувальний орган міністерства оборони Британії в суботу.

Там зазначають, що з наступом українських сил на північному сході російські війська встановили оборонний рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове на Луганщині.

"Росія, ймовірно, вважає збереження контролю над цією зоною важливим, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які РФ усе ще контролює з Бєлгородської області" , – пояснюється в огляді.

Крім того, згадана лінія оборони проходить уздовж кордону Луганської області, яку Росія прагне "звільнити" як одну зі своїх безпосередніх військових цілей.

"Будь-яка істотна втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії" , – наголошують у британській розвідці.

Тож Росія, ймовірно, намагатиметься обороняти рубіж, але "незрозуміло, чи мають російські сили на передовій достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти черговому узгодженому наступу українських сил".