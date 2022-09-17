Росіяни вночі вдарили по Харкову з С-300. Горіло підприємство
Російські окупанти вночі завдали удару по Індустріальному району Харкова ракетами С-300. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на підприємстві, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив голови Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 2 год ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу", - написав Синєгубов.
За його словами, в ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".
Постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.
Тим часом в рятувальники також повідомили про ліквідацю наслідків ударів по Харкову.
"Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.