Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 54 250 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 2202 (+3),
- бойових броньованих машин – 4701 (+11),
- артилерійських систем – 1306 (+4),
- РСЗВ – 312,
- кошти ППО – 168,
- літаків – 251 (+1),
- вертольотів – 216,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
- крилаті ракети – 236 (+3),
- кораблі /катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21),
- спеціальна техніка – 121.