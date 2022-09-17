Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 54 250 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 2202 (+3),
  • бойових броньованих машин – 4701 (+11),
  • артилерійських систем – 1306 (+4),
  • РСЗВ – 312,
  • кошти ППО – 168,
  • літаків – 251 (+1),
  • вертольотів – 216,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
  • крилаті ракети – 236 (+3),
  • кораблі /катери – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21),
  • спеціальна техніка – 121.

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