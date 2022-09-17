Поліція: окупанти вдарили по Миколаївщині, загинув чоловік

Вночі 17 вересня російські загарбники завдали ударів по Очакову та селах Широке і Дмитрівка Миколаївської області, у Дмитрівці загинув чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Також під ворожим вогнем перебували околиці с. Березнегувате. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів.

Після російських обстрілів Березнегуватого 16 вересня поліцейські задокументували пошкодження 6 приватних житлових будинків та 3 складських приміщень.