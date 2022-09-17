ОП: підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідували, ремонтують дамбу

На всіх ділянках річки Інгулець рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня спостерігається на всій території, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня води спостерігається на всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, – ліквідовано" , - написав він.

Також Тимошенко зазначив, що зараз тривають ремонтні роботи на греблі.

"Скоро завершимо роботи і з нею. Дякую всім службам за оперативну роботу та небайдужість. Отже – ми сила" , - додав представник Офісу президента.

Нагадаємо, 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі. Ціллю окупантів стали гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити надзвичайну ситуацію.

Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.

Зазначимо, що російські війська вчора знову спробували порушити роботу греблі в Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.