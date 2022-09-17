Кабмін визначився зі строками пенсійної реформи в Україні

Кабінет міністрів пропонує провести пенсійну реформу після закінчення війни. Обов'язковий накопичувальний рівень пенсії буде запроваджений з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Дениса Шмигаля.

"Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи" , - написав він.

Під час наради з урядовцями, парламентарями, ПФУ, НКЦПФР Шмигаль дав доручення завдання Мінсоцполітики прискорити винесення вже напрацьованого законопроєкту до Верховної ради.

"Згідно з проектом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно" , - додав він.

За словами прем’єра, також обговорили створення Єдиного соціального реєстру.