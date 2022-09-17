Шольц: РФ може повністю припинити постачання газу та нафти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ, повідомляє Економічна правда.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація (як і у випадку постачання газу) може виникнути для двох нафтопереробних заводів у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба" , – додав Шольц.

За його словами, на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

У п'ятницю стало відомо, що уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Дії уряду з передачі Rosneft Deutschland до рук Федерального мережевого агентства пішли за аналогічним кроком Берліна щодо SEFE, раніше відомої як Gazprom Germania, яка перейшла під опіку держави після того, як "Газпром" відмовився від неї у квітні.