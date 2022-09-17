ОВА: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву, поранили дитину

Окупанти в обід 17 вересня завдали ракетних ударів по Чугуєву, заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Українська правда.

Через обстріл постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи. Пізніше вона померла у лікарні, уточнив Синєгубов. Також він повідомив про ще одну постраждалу, її стан середньої тяжкості.

За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції.