Мінфін: Україна отримала 1,5 млрд доларів безповоротної допомоги від США

До державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Кошти надані в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

За даними міністерства, кошти буде спрямовано на відшкодування витрат понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.

"Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором" , - зазначив Мміністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, перші 3 млрд доларів від США за проєктом "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" були надані Україні на День незалежності 24 серпня.

За даними НБУ, у серпні обсяги допомоги Україні значно збільшилися (до 4,7 млрд доларів) за рахунок гранту від США на суму 3 млрд доларів. Станом на 6 вересня серпня обсяги міжнародної фінансової підтримки перевищили 17 млрд доларів.

До кінця року очікується надходження анонсованого раніше офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд доларів, у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС.