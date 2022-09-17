Генштаб: Іспанія відправила Україні п’ятий літаків з боєприпасами

Іспанія відправила Україні п’ять транспортних літаків Повітряних сил ЗС з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем, повідомляє Новое время.

9 вересня літак Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії, відзначили в Генштабі ЗСУ.

"Це вже п'ятий рейс, переданій Україні Іспанією за останні дні. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, зроблені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів" , - зазначили там.

Фото: Silvia García Navarro / Ministerio de Defensa España

З Іспанії також виїхало двадцять вантажівок зі спорядженням, яке протягом серпня підготував підрозділ матеріально-технічного забезпечення Армії Іспанії.

За словами міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес, всі ці поставки "є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу".

5 вересня видання Spiegel повідомило, що Україна надіслала запит до НАТО з проханням надати зимовий одяг та зимові намети для 200 000 солдатів ЗСУ. За кілька тижнів майже половину запиту вдалося закрити.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь цивілізований світ надає фінансову та військову підтримку Україні для боротьби з російськими окупантами.