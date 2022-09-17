Казахстан офіційно повернув столиці попередню назву

Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про семирічний термін президентства та про перейменування столиці в Астану, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні президента Республіки Казахстан.

"Главою держави підписано Закон Республіки Казахстан "Про внесення змін та доповнення до Конституції Республіки Казахстан" , - йдеться у повідомленні.

Раніше депутатська група "Жана Казахстан" виступила за повернення столиці колишньої назви.

"Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ не прийняв нову назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці - Астана" , – йдеться у заяві групи.

Таким чином в Казахстані було офіційно перейменовано столицю Нур-Султан та повернено назву Астана. У 2019 році саме Токаєв запропонував перейменувати Астану в Нур-Султан.

Також Токаєв звертався до Конституційної Ради стосовно встановлення одноразового семирічного терміну президентського мандату. Там йому відповіли, що це відповідає логіці конституційних новел, прийнятих 5 червня поточного року на республіканському референдумі, спрямованих на недопущення монополізації державної влади.

Нагадаємо, що раніше парламент Казахстану на спільному засіданні палат прийняв у двох читаннях закон про поправки до Конституції країни. Депутати проголосували за збільшення президентського терміну без можливості переобрання.