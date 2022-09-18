Зеленський подякував Nike за їхнє рішення піти з російського ринку

Володимир Зеленський провів розмову з представниками компанії Nike Inc, де подякував американському виробнику спортивного одягу за те, що він прийняв "правильне рішення" про вихід з Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні в Telegram.

За словами президента, рішення Nike – це приклад того, як бізнес може відігравати значну роль у захисті людяності та свободи.

Зеленський додав, що у випадку Якщо держава обирає шлях терору, обов’язок кожної поважаючої себе компанії — дистанціюватися від такої держави.

Раніше повідомлялось, що компанія Nike Inc. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт Nike.com та мобільний додаток Nike більше не доступні в цьому регіоні.

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Компанія Nike - американський виробник спортивного взуття та одягу - не продовжила договір з найбільшим франчайзі в Росії Inventive Retail Group. IRG буде змушена закрити усі свої магазини під брендом Nike.