Активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського газовоза у Фінляндії

Активі екологічної організації Greenpeace, 17 вересня, завадили розвантаженню російського газовоза у фінському порту Торніо, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

"Наша демонстрація проти імпорту російського газу завершилася. Активісти зупинили транспортування природного газу" , - йдеться у заяві.

Фото: twitter.com/GreenpeaceSuomi

Фото: twitter.com/GreenpeaceSuomi

Greenpeace заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.

"Треба припинити фінансування війни!" , - додали у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії. Також, активісти Greenpeace заблокували два танкери з російською нафтою біля берегів Данії.