Активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського газовоза у Фінляндії
Активі екологічної організації Greenpeace, 17 вересня, завадили розвантаженню російського газовоза у фінському порту Торніо, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
"Наша демонстрація проти імпорту російського газу завершилася. Активісти зупинили транспортування природного газу", - йдеться у заяві.
Greenpeace заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.
"Треба припинити фінансування війни!", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою в Норвегії. Також, активісти Greenpeace заблокували два танкери з російською нафтою біля берегів Данії.