Лукашенку привиділися підрозділи в Україні для повалення влади в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території України нібито формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Він заявив, що білоруси в союзі з іншими народами "не лише перемогли, а й, відкинувши колишні образи, 1945-го звільнили Польщу від фашизму".

А тепер, за його словами, на цих територіях нібито планують повалення білоруської влади.