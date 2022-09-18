Пелосі прибула до Вірменії з офіційним візитом

Делегація Конгресу США на чолі зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з офіційним візитом до Вірменії, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За даними посольства США у Вірменії, Пелосі під час її візиту проведе зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером парламенту Альоном Симоняном та іншими високопосадовцями, а також вона відвідає Меморіал жертв Геноциду "Цицернакаберд" та виступить у Центрі мистецтв "Гафесчан".

Пелосі є найвищим офіційним представником США, який відвідав Вірменію з моменту її незалежності.

Нагадаємо, що візит Пелосі відбувається на тлі ескалації конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. У ніч проти 13 вересня країни обмінялися звинуваченнями у провокаційних обстрілах.

При цьому американська чиновниця на початку серпня також відвідувала Тайвань . Вона приїхала туди, попри численні погрози КНР, яка звинувачувала США у порушенні політики Китаю.