Румунський ексміністр закликав розділити Україну. У посольстві відповіли

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга закликав Україну віддати частину своїх територій Росії, Польщі, Румунії та Угорщині, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною - Польщі, Румунії - Буковину, а Росії - Донбасом і Кримом. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти" , - сказав Марга.

На його думку, вирішення питання закінчення повномасштабної війни в Україні потрібно шукати у діалозі з США, Росією, Німеччиною та Китаєм.

Посольство України в Румунії назвало такі заяви неприйнятними.

"Шкодуємо, що колишній міністр Андрей Марга європейської і демократичної держави виступає з заявами, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів" , - сказано у повідомленні.

Також посольство зазначає, що забезпечення повної поваги до цих принципів - основа безпеки та стабільності на континенті.

Зазначимо, що Марга обіймав посаду міністр закордонних справ Румунії в травні-серпні 2012 року, а з 1997 по 2000 роки був міністром освіти.

Повідомлялося, що він разом з дружиною був інформатором румунських спецслужб. Марга також є виликим прихильником президента РФ Володимира Путіна.