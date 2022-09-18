WSJ: закуплені РФ іранські дрони-камікадзе несуть нові загрози для ЗСУ

Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників Shahed 136, які нещодавно закупила. Дрони-камікадзе за минулий тиждень здійснили кілька руйнівних ударів по Харківській області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін у коментарі The Wall Street Journal.

Минулого тижня над позиціями української бронетанкової та артилерійської техніки на північному сході Харківської області почали з'являтися трикутні безпілотники Shahed 136, перефарбовані в російські кольори та перейменовані на "Герань-2".

За словами українського командира, лише в зоні дії його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються у свої цілі, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два БТР.

WSJ пише, що це перше широкомасштабне розгортання іноземної системи озброєння з початку війни. За словами Кулагіна, перед цим широкомасштабним застосуванням "Шахедів" минулого місяця Росія провела випробування, завдавши удару по поставленій США 155-мм гаубиці М777. За його словами, ще один іранський безпілотник вийшов з ладу та був знайдений.

Іранські безпілотники в основному розгорнуті в Харківській області. Кулагін сказав, що росіяни втратили перевагу в артилерії, і тому почали вдаватися до цих безпілотників. Вони відносно малі та літають на дуже малій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими системами ППО. Кулагін сказав, що сподівається, що США та їхні союзники зможуть надати Україні досконаліші технології захисту від безпілотників або втрутяться, щоб зірвати постачання іранських безпілотників до Росії.

WSJ пише, що використання Росією Shahed-136 в Україні, зокрема, вказує на недоліки російської програми безпілотників, яка не змогла зрівнятися з вогневою міццю озброєних БПЛА, які використовує Україна. Також це є найбільшим розширенням географії озброєнь Тегерана за межі Близького Сходу, де Іран успішно використовував свої безпілотні літальні апарати.