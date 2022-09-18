ОВА: росіяни вночі обстріляли Нікополь, є поранені

У ніч на неділю, 18 вересня, російські війська вчергове обстріляли Нікополь та Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок цього постраждали троє людей, повідомляє Новое время.

Як заявив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, вночі окупанти тричі вдарили по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії.

Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків — 26 та 82 років.

У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач, зазначив глава ОВА.

Також сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці уже загасили полум’я.

Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. У інших районах Дніпропетровщини ніч була спокійною, йдеться у повідомленні.

Вчора ввечері місце влада закликала жителів Нікополя та навколишніх сіл провести ніч в укриттях.