Гайдай: авіація ЗСУ вдарила по 16 скупченнях окупантів в Луганській області
Українська авіація за минулу добу вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки росіян в Луганській області. Також були атаковані три зенітні ракетні комплекси окупантів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив голова Луганська ОВА Сергій Гайдай.
"Наша авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БПЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога", - написав Гайдай.
За його словами, ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника.
"Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки", - зазначив Гайдай.
До того ж за минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.