Харківська ОВА: росіяни обстріляли з танка цивільне авто

У прикордонному селі Стрілече на Харківщині, росіяни обстріляли з танка цивільний автомобіль: загинули дві жінки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У прикордонному селі Стрілече Харківського району окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки" , – повідомив він.

За даними Синєгубова, протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони області, зафіксувано обстріли Куп'янського та Ізюмського районів.

Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти. У м. Куп'янськ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби від обстрілів окупантів загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві.

У Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 5 цивільних, в Харківському – 3 поранених, в тому числі чоловік 91 року. 2 постраждалих в Ізюмському районі, 1 – в Чугуївському.