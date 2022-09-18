Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ у живій техніці та силі з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні втрати противника з 24.02 до 18.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 54480 (+230) осіб ліквідовано,
- танків - 2210 (+8),
- бойових броньованих машин – 4718 (+17),
- артилерійських систем – 1309 (+3),
- РСЗВ – 312,
- засобів ППО – 168,
- літаків – 251,
- вертольотів – 217 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),
- крилатих ракет - 238 (+2),
- кораблів/катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7),
- спеціальної техніки – 122 (+1).