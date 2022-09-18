Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ у живій техніці та силі з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні втрати противника з 24.02 до 18.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 54480 (+230) осіб ліквідовано,
  • танків - 2210 (+8),
  • бойових броньованих машин – 4718 (+17),
  • артилерійських систем – 1309 (+3),
  • РСЗВ – 312,
  • засобів ППО – 168,
  • літаків – 251,
  • вертольотів – 217 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7),
  • крилатих ракет - 238 (+2),
  • кораблів/катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3578 (+7),
  • спеціальної техніки – 122 (+1).

Новини

Популярні теми форуму

analytics