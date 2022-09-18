Біля берегів Тайваню стався землетрус, є загроза цунамі

У неділю, 18 вересня, біля берегів Тайваню стався потужний землетрус, магнітуда якого склала 7,2 бали за шкалою Ріхтера, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Центрального бюро погоди Тайваню.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 42,7 км на північ від мерії округу Тайтунг. Осередок залягав на глибині 7 кілометрів. Після цього було оголошено загрозу цунамі у регіоні.

Поштовхи землетрусу відчувалися ще у трьох країнах - Японії, Філіппінах та Китаї. Інформації про жертви та руйнування поки що немає.