В Україні випав перший сніг
В Україні сьогодні, 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", – йдеться в повідомленні.
Також опубліковане відео першого снігу в горах Закарпаття
"У Карпатах, на полонині Драгобрат, вже випав перший сніг.А як ви думали, зима вже близько. Тож зважайте на погодні умови та реєструйтеся в рятувальників перед виходом у гори!", – повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.