В Україні випав перший сніг

В Україні сьогодні, 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Станом на 08:15, 18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С" , – йдеться в повідомленні.

Також опубліковане відео першого снігу в горах Закарпаття