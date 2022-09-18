Екскерівники МЗС Румунії розкритикували колишнього колегу за заклик "поділити" Україну

Колишні очільники МЗС Румунії розкритикували заяви свого колишнього колеги та ексміністра освіти Румунії Андрея Марги, який публічно виступив за поділ України, повідомляє Європейська правда.

Колишній міністр закордонних справ Румунії (2009-2012) Теодор Баконскі зазначив, що змушений порушити власне правило не критикувати ексочільників дипломатичного відомства Румунії. Він підкреслив, що заяви Марги викликають жаль та є скандальними.

"Ми справді не можемо більше уявляти Європу як територіальний пиріг, який ділять між собою різні розчаровані диктатори ціною жорстоких воєн. Пане Марга, намагайтеся жити в ХХІ столітті і поважайте, хоча б мовчанням, зусилля повоєнного та посткомуністичного поколінь щодо створення європейського проєкту, який визначається миром та демократією" , - заявив Баконскі на своїй Facebook-сторінці

Інший ексглава румунського МЗС (2007-2009) Адріан Чорояну теж відреагував критикою.

"Цілком природно, що в Румунії має бути своя частка нелібералів, людей, які співзвучні з тим, що говорить Віктор Орбан або Володимир Путін... Згадуючи фантазію про те, що якщо ви віддасте агресивному сусідові шмат землі, то догодите йому, історія довела, що ми помиляємося. Якщо ви підете на поступки агресивній державі, вона стане ще агресивнішою" , - сказав Чорояну в інтерв'ю Digi24.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга, що востаннє працював в уряді у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате, зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Колишній міністр заявив, що вважає "неприродніми" кордони України.