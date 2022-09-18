Єврокомісія пропонує заморозити близько 7,5 млрд виплат для Угорщини

Єврокомісія пропонує значно урізати фінансування Угорщини. Йдеться про суму близько 7,5 млрд євро, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Комісія пропонує заморозити до 65% виплат за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС. Причиною такого рішення є порушення принципів верховенства права.

Свої пропозиції Комісія передала Єврораді, яка протягом місяця має ухвалити остаточне рішення. Для цього потрібна більшість голосів країн-членів.

Варто зазначити, що Угорщина стала першою країною Європейського союзу, яку перевірили за новими правилами, які дають змогу ЄС карати членів за створення фінансових ризиків.

Єврокомісія з квітня 2022 року шукала порушення верховенства права, у тому числі випадки корупції, за більш як десятирічний період перебування прем'єра Угорщини Віктора Орбана при владі. Наприкінці серпня вона надіслала свій звіт Будапешту.

Угорщина зобов'язалася виправити ситуацію та поінформувати Комісію про виконання ключових кроків щодо реалізації до 19 листопада.