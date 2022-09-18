Мер: ексгумація в Ізюмі триватиме ще два тижні

У деокупованому ЗСУ Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих, яка триватиме ще майже два тижні – служби мають інформацію про нові захоронення, їх шукають, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Ізюма Валерій Марченко в ефірі телемарафону

"Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт.

Ця робота ще буде проводитися майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що ще є, тому їх шукають" , – повідомив він.

За даними мера, в Ізюмі зараз проживають 13-15 тисяч людей, але повертаються багато людей.

16 вересня Синєгубов заявляв, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.