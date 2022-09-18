ДСНС: в Україні на завтра оголошено штормове попередження

ДСНС: в Україні на завтра оголошено штормове попередження

На понеділок, 19 вересня, в Україні оголошено штормове попередження. Практично по всій території країни очікується сильний вітер, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними синоптиків, 19 вересня в Україні, окрім півдня, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки жовтий.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, за якого погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення чи обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Новини

Популярні теми форуму

analytics